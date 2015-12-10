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رئيس مؤسسة الفكر العربى: ما لم يرسم العرب مستقبلهم بأنفسهم لن ينجحوا

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رئيس مؤسسة الفكر العربى: ما لم يرسم العرب مستقبلهم بأنفسهم لن ينجحوا رئيس مؤسسة الفكر العربى: ما لم يرسم العرب مستقبلهم بأنفسهم لن ينجحوا
قال أمير مكة، ورئيس مؤسسة الفكر العربى خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، إن العرب بشر وأبناء وطن وأحد ويجب عليهم الشعور بقضايا بعضهم البعض ويعملون على معالجة هذه القضايا بأنفسهم.

وتابع رئيس مؤسسة الفكر العربى: "العرب بشر وأبناء الوطن واحد، وأنه يجب أن نشعر ببعض كبشر ونناقش أنفسنا ونعالج اوضاعنا بأنفسنا، ونرسم الطريق لمستقبلنا، ولو لم نفعل هذا لن ننجح.. لابد أن شعر بالمسؤولية بصرف النظر عن من نحن وأين نحن، والمسؤولية تبدأ من المنزل".

وأضاف "الفيصل" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، قائلاً: "العرب يتهمون دائما أنهم منفعلون، وعاطفيين زيادة عن اللزوم، هل كان كذلك .. هذا هو السؤال،و الجواب أنهم لم يكونوا كذلك ولكنهم أصبحوا كذلك".

ولفت إلى أن الجميع يقرأ فى كتب التاريخ ان العرب كانوا حكماء، متسائلاً "أين الحكمة والعلم.. هل تلاشوا؟"، وتابع: "إذن التلاسن بين العرب موضوع معاصر، وتطبع وليس طبعا.. كيف نتعامل مع المشاكل التوافه التى نتحارب ونتخاصم عليها، هذا هو السؤال هل نتعامل معها بعنترية وانفعالية ليس لها داعى وخطابات رنانة وإعلام يدق الطبول دائماً".

وتعجب أمير مكة: "يا ليتهم يدقون الطبول على اعداء العرب بل يدقونها بينهم البعض"، مشدداً على ضرورة تخطى هذه المرحلة، موضحا "لن نتخطاها إلا بالعلم والمعرفة وهذه مهمة التعليم والأسرة والثقافة والفكر".

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مصر 365