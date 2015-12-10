شتاينماير: علينا الاتحاد لمواجهة أزمة اللاجئين

حض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الخميس الاتحاد الأوروبي على الاتحاد في سبل التعامل مع العدد الكبير من اللاجئين الذين يتدفقون إلى دوله وإلا فسيواجه الفشل.

ومع احتمال تدفق نحو مليون لاجئ إلى أراضيها هذا العام وحده تتطلع ألمانيا إلى شركائها في الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في إدارة الأزمة لكن مساعيها تعوقها مقاومة بعض البلدان وخصوصا في شرق أوروبا.

وبحسب رويترز قال شتاينماير في خطاب إلى أعضاء حزبه الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمرهم العام السنوي “إما أن تقف أوروبا معا وتتضامن في وقت الشدة التي يواجهها مئات الآلاف وإلا فان الأسيجة والحواجز سترتفع ثانية.”

واضاف شتاينماير وهو زعيم سابق للحزب الديمقراطي الاجتماعي الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي مع حزب المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل- “حينها ستنهار رؤية أوروبا الموحدة.”

ودعا إلى الجرأة للمضي قدما بالمشروع الأوروبي و”معارضة الاتجاهات الشعوبية اليمينية.”

وجاءت تصريحاته بعد أن حقق حزب الجبهة الوطنية اليميني فوزًا تاريخيًا في فرنسا يوم الأحد وحقق مكاسب واسعة في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية وهز المشهد السياسي في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية عام 2017.

ونبّه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز -وهو شخصية بارزة ثانية من الديمقراطيين الاجتماعيين- هذا الأسبوع بأن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر التفكك مشيرا إلى أنه يتعين على مؤيديه أن يقاتلوا للحفاظ عليه.

وإلى جانب أزمة اللاجئين يكافح المسؤولون الأوروبيون للتعامل مع المطالب البريطانية لإصلاح الاتحاد الأوروبي قبيل استفتاء شعبي على استمرار عضويتها فيه.