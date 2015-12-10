إيطاليا تجدد رفضها الانضمام للتحالف الدولي ضد داعش

جددت الحكومة الإيطالية رفضها المشاركة في غارات دول التحالف على تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا دون وضع استراتيجية سياسية واضحة للمرحلة التي تلي القضاء على التنظيم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال رئيس الوزراء الإيطالي -في مؤتمر صحفي بروما اليوم الخميس- إن رئيس أي حكومة لا يدخل مخاطرة لإرضاء معلقين أو الظهور في الصحف، بل يطلب أن تكون هناك خطة استراتيجية، في إشارة إلى دعوات للمشاركة في الضربات العسكرية ضد التنظيم في سوريا.

وأضاف أنه يرفض تماما التدخل في سوريا (عسكريا) دون وضع استراتيجية للفترة التالية، محذرا “لقد رأينا ليبيا التي بعد أربع سنوات من التدخل العسكري لا يزال الوضع عالقا فيها”، لذلك “لا يكفي مجرد إعلان تدخل دبلوماسي أو عسكري”، و”علينا معالجة الأسباب العميقة للتوترات التي نشهدها”.

ودعا رينزي إلى عدم تبني ردود فعل متهورة، مؤكدا الحاجة لاستراتيجية طويلة الأمد في العراق وسوريا وإفريقيا، وأكد أن الموقف الحذر لإيطاليا “ينم عن الجدية والحس السليم”.