أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كأس العالم للأندية.. هيروشيما يهزم أوكلاند ويتأهل لمواجهة بطل أفريقيا

Google+ Print
كأس العالم للأندية.. هيروشيما يهزم أوكلاند ويتأهل لمواجهة بطل أفريقيا كأس العالم للأندية.. هيروشيما يهزم أوكلاند ويتأهل لمواجهة بطل أفريقيا

فريق هيروشيما

حقق سانفريس هيروشيما الياباني فوزاً مستحقاً، اليوم الخميس، بهدفين مقابل لا شيء على أوكلاند سيتي الأسترالي في المباراة الأولى التي جمعت بينهما في بطولة كأس العالم للأندية في اليابان.

واحتضن ملعب يوكوهاما الدولي أولى اليوم الخميس مباريات بطولة كأس العالم للأندية ، والتي شهدت صعود سانفريس هيروشيما إلى الدور الثاني من المسابقة بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي.

وتمكن نادي سانفريس هيروشيما من التقدم في الشوط الأول عن طريق اللاعب يوسوكي ميناجاوا الذي وقع على الهدف الأول في الدقيقة التاسعة ، فيما سجل تسوكاسا شيوتاني الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ويواجه سانفريس هيروشيما في الدور الثاني غريمه مازيمبي الكونغولي بطل القارة الأفريقية يوم الأربعاء المقبل ، والتي ستكون مواجهة فاصلة بين الفريقين من أجل العبور إلى للمربع الذهبي لكأس العالم للأندية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا