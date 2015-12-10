كأس العالم للأندية.. هيروشيما يهزم أوكلاند ويتأهل لمواجهة بطل أفريقيا

حقق سانفريس هيروشيما الياباني فوزاً مستحقاً، اليوم الخميس، بهدفين مقابل لا شيء على أوكلاند سيتي الأسترالي في المباراة الأولى التي جمعت بينهما في بطولة كأس العالم للأندية في اليابان.

واحتضن ملعب يوكوهاما الدولي أولى اليوم الخميس مباريات بطولة كأس العالم للأندية ، والتي شهدت صعود سانفريس هيروشيما إلى الدور الثاني من المسابقة بعد فوزه الكبير على أوكلاند سيتي.

وتمكن نادي سانفريس هيروشيما من التقدم في الشوط الأول عن طريق اللاعب يوسوكي ميناجاوا الذي وقع على الهدف الأول في الدقيقة التاسعة ، فيما سجل تسوكاسا شيوتاني الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ويواجه سانفريس هيروشيما في الدور الثاني غريمه مازيمبي الكونغولي بطل القارة الأفريقية يوم الأربعاء المقبل ، والتي ستكون مواجهة فاصلة بين الفريقين من أجل العبور إلى للمربع الذهبي لكأس العالم للأندية.