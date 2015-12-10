أحمد كمال أبو المجد :خطأ ما فى الخطاب الدينى الاسلامى الحالى يؤدى للعنف

قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد ، عضو معهد البحوث الاسلامية أن مصر لم تشهد اختلافات دينية او تمييز دينى فى مطلع القرن الماضى لكن خطر يحيط بها الان مضيفا :"هناك خطأ ما فى الخطاب الدينى الاسلامى يؤدى الى العنف فالخطاب الحالى به نبرة من التخويف عكس تعاليم الاسلام".>وأشار أبو المجد - فى جلسة "التطرف والدين والسياسة"، لمؤتمر " الديمقراطية من أجل القرن 21 " المقام فى مكتبة الاسكندرية خلال الفترة من 9 الى 11 ديسمبر الجارى - الى ان التطرف الدينى حاليا مخيف ،رغم أنه لا جدوى من التمييز بين الاديان ، باعتبار أن حرية العقيدة مكفولة ومصر كانت دائما تتسع للجميع ..وتابع : أشعر باستياء ازاء الوضع الراهن فى العالم ، والحركات الارهابية الجديدة التى لا تعرف الروح الاسلامية مثل داعش وغيرها.

واستنكر كمال أبو المجد دعوات بعض الأئمة لمقاطعة المسيحين ومهاجمة الكنائس ووصف ذلك بالخيانة العظمى لروح الاديان ، مؤكدا ان الاسلام يشدد على ان تكون علاقة المسلم بغير المسلم سلمية وليست عدائية او بكراهية .

ترأس جلسة "التطرف والدين والسياسة"، الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، وشارك فيها كلا من الدكتور إبراهيم نجم والأسقف جونار ستالسيت و الدكتور أحمد كمال أبو المجد والدكتورة فريدة العراقي .

وتناولت الجلسة تفاقم التعصب والتطرف وما يصاحبهما من عنف بالعالمين العربي والإسلامي كما ناقش الخبراء التداعيات السلبية لمثل هذه الظواهر، وطرح مقترحات لمحاربة الكراهية والعنف.

و قال الاسقف جونار ستالسيت ، عالم لاهوت و سياسى نرويجى سابق ، و الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2013 ، ان التطرف فى الدين والسياسية يدمر كل منهما الاخر مشيرا إلى أن الدين و السياسية ليس بالضرورة أن يكونا فى حالة صراع دائم ، و ليس بالضرورة أن يدمران بعضهما البعض ، مشددا على ضرورة ان تحكم القيم كل منهما دون تعارض.

كما أشارجونار الى أن الدين ليس ديمقراطيا فى حد ذاتة وانما يمثل تحدى كبير لكثير من الاجيال التى تطالب بالديمقراطية ، معتبرا ما يحدث من احداث ارهابية فى العالم ليس لاسباب دينية فقط ، و قال أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هو التسامح و الاحترام و الاعتراف بحقوق الانسان و الكرامة الانسانية .

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