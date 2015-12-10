رئيس هيئة الخدمات البيطرية: لدينا 1.5 مليون حمار "ولحمهم مبيموتش"

قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه لا يوجد رقم قومى للحمير فى مصر ، لكن الهيئة تقوم بحصر الخيول والحمير فقط، مؤكدا أن الحصر الطبى لرصد أمراض الخيول خاصة المشاركة فى المسابقات العالمية، مضيفا أن عدد الحمير فى مصر وصل إلى مليون ونصف حمار على مستوى الجمهورية، وتابع " لحم الحمير مبيموتش".

وحذر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، المواطنين من عدم شراء اللحوم غير المختومة بختم الهيئة، مؤكداًَ أن الرقم القومى للخيول هو عبارة عن حصر للفصيلة.

هل الحكومة جادة فى السيطرة على مافيا تجارة ذبح الحمير..قرار "الزراعة" بترقيم 1.8 مليون حمار خطوة "غير كافية".. وعدم الرقابة على الذبح وغياب دور الصحة والتموين والمحليات والداخلية وراء انتشار الظاهرة