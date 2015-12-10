اكتشفي تاريخ ألمانيا في 4 متاحف شهيرة

تزخر ألمانيا بمجموعة واسعة من القطع الأثرية النادرة المعروضة في متاحفها المنتشرة في أرجاء مدنها وولاياتها.

"سيدتي. نت" يرافق عشاق الفن والتراث بجولة شاملة على بعض المتاحف الألمانية، الأماكن التي تخبئ أسراراً من عبق التاريخ يحلو استكشافها:

1. "متحف النقل": يقع في مدينة "درسدن"، عاصمة ولاية "ساكسونيا"، في شرق ألمانيا، ويعدّ واحداً من أقدم المباني في المدينة، ويحوي مجموعة هامة من المركبات، بما في ذلك الطائرات والمحركات البخارية والسيارات والدراجات النارية، فضلاً عن عديد من الأعمال الفنية المتعلقة بالسكة الحديد في البلاد والنقل الحضري والنقل البحري. ويضم المتحف أيضاً نماذج مصغرة عدة تعكس تاريخ النقل عبر العصور.

2. متحف "ألكسندر كونيغ": يقع في مدينة "بون" على ضفاف نهر "الراين" غرب ألمانيا، ويعدّ متحف التاريخ الطبيعي ومؤسّسة بحوث الحيوان في "بون"، وواحداً من أكبر متاحف التاريخ الطبيعي في العالم. كان افتتح في سنة 1934؛ يعرض مجموعة منوعة من الحياة البرية، لا سيما السافانا الأفريقية، والغابات الاستوائية المطيرة، بالإضافة إلى بعض هياكل الحيوانات التي تفيد في البحث، مثل: الديناصورات والثدييات والخنافس.

يمكن زيارة المتحف من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، فيما يبقى الصرح مفتوحاً حتى التاسعة مساءً الأربعاء.

3. متحف ملوك "بافاريا": يقع المتحف بالقرب من قلعة "نويشفانشتاين" الشهيرة في ولاية "بافاريا" الألمانية، ويوفّر ثروة من المعلومات، بفضل معرض مخصّص لمقتنيات الملك لودفيغ الثاني وحياته. يحوي بعض غرفه أدوات المائدة، التي يتمّ حجزها لمآدب الأعياد المرموقة. كما تتوفر الأدلة السمعيّة في لغات عدة مجاناً داخل المتحف، الذي يساعد زائره في الاطلاع على تاريخ العائلة المالكة السابقة.

يستقبل المتحف الزائرين، يومياً، من نيسان/أبريل إلى سبتمبر/أيلول، وذلك من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء؛ ومن أكتوبر/تشرين الأول حتى مارس/آذار، من العاشرة صباحاً حتى السادسة من بعد الظهر، مقابل 9.13 دولارات أمريكية للبالغين، و7.52 دولارات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و18 سنة.

4. "المتحف المصري": يقع في العاصمة "برلين"، ويتألّف من مجموعة من المصنوعات اليدوية المصرية القديمة، منها التمثال الشهير للملكة "نفرتيتي"، كما يعرض مجموعة من اللوحات، التي تنقل انطباعاً عن البيئة القديمة والحياة اليومية، فضلاً عن تماثيل الفراعنة وكبار المسؤولين، والتوابيت المزينة، والنصوص الأدبية والاقتصادية.

يفتح "المتحف المصري" أبوابه من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

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