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تنظيم دورى ثقافى للمدارس بكفر الشيخ بالتعاون بين الثقافة والتعليم

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تنظيم دورى ثقافى للمدارس بكفر الشيخ بالتعاون بين الثقافة والتعليم تنظيم دورى ثقافى للمدارس بكفر الشيخ بالتعاون بين الثقافة والتعليم
قال هشام يوسف وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، اليوم الخميس، إن فروع ثقافة كفر الشيخ بالمراكز والمدن ستنظم دورى ثقافيا بالمدارس الابتدائية والإعدادية "التعليم الأساسى"، بالتعاون مع الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ويمنح الفريق الفائز فى كل المدن كأس الدورى الثقافى المقدم من قصر ثقافة كفر الشيخ، بالإضافة لشهادات تقدير وجوائز مالية وعينية لكل مركز من مراكز المحافظة.

وأضاف "يوسف"، أن أسئلة المسابقة تشمل 10 أسئلة متنوعة "المعلومات العامة، التاريخ، الجغرافيا، الأدب، الفنون"، وذلك لنشر الثقافة المتعددة بالمدارس وتحفيز الطلاب على المذاكرة وتكوين ثقافة عامة لديه.

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مصر 365