بالصور.. الجامعة العمالية بكفر الشيخ تكرم أوائل الفرق وأساتذة الجامعة والموظفين

شهدت الجامعة العمالية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حفل تكريم أوائل الفرق بحضور عبد الرحمن سعد رئيس الجامعة العمالية بالقاهرة، والدكتور عامر الجارحى عميد فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، وعدد من أساتذة الجامعة العمالية بالقاهرة وبكفر الشيخ وطلاب وطالبات الجامعة والعاملين بها.

وقال الدكتور عامر الجارحى عميد فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، إنه تم تكريم 46 طالباً وطالبة أوائل الفرق بالجامعة، كما تم تكريم عدد من أساتذة الجامعة منهم الدكتورة صفاء عبد الحميد مدرس مساعد لإدارة الأعمال والدكتور علاء الزمرانى وكيل شعبة الاتصالات والدكتورة فايزة فتحى سعيد عميد شعبة التكنولجيا والدكتورة أمانى العماوى أستاذة إدارة الأعمال، والدكتور إيهاب ماهر والدكتور السيد عزب والدكتورة سحر صدقى وثلاثة من الموظفين بالجامعة "مدحت عامر ومحمد حسين ولطفى غزال".

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وقال الجارحى، إنه ينتظر موافقة رئيس الجامعة على تعيين 10 من أوائل الخريجين كمعيدين بفرع الجامعة بكفر الشيخ.



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