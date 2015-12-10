إنذار لوزير الصحة ومحافظ المنيا لإلغاء قرار إزالة مستشفى سمالوط

قال محمد خلف الكسار عضو النقابة العامة للمحامين عن محكمة المنيا الابتدائية، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه أرسل إنذارا على يد محضر لكل من وزير الصحة، ومحافظ المنيا، وتقدم بطلب إلى القضاء الإدارى أمام لجنة فض المنازعات لإلغاء قرار إزالة مبنى مستشفى سمالوط حمل رقم 2068 لسنة 2015 وتحديد يوم 28 ديسمبر لنظر الدعوى.

وأضاف الكسار، أن الطلب تضمن شرحا تفصيليا لأسباب رفع طلب الإلغاء ويتضمن أن مستشفى سمالوط العام تخدم كل أبناء سمالوط، ويضم 317 سريرا، ورغم أن المبنى حديث فقد صدر قرار بإخلائه تمهيدا لإزالته ونقل المستشفى الحالى مؤقتا إلى قرية قلوصنا، وإعادة بناء المستشفى من جديد بسعة 140 سريرا.

وقال الكسار إن المسئول عن وزارة الصحة بالمنيا غير مدرك لتزايد عدد السكان، وليس من المنطق أن يتم إزالة مستشفى تم بناؤه من 15 سنة تضم 317 سريرا ويعاد بناؤه بسعة 140 سريرا.

وأوضح الكسار أن من بين أخطاء الصحة نقل المستشفى الحالى إلى قرية لقلوصنا التابعة للمركز وهناك الكثير من المعوقات تقف حائلا لنقلها فى هذا المكان ومنها غلق المزلقان لأكثر من ساعة عند مرور القطار، مما يعوق توصيل الحالات الحرجة رغم وجود بدائل، مثل الحميات والمركز الطبى والجزء الذى لم تشمله الإزالة.