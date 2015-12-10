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كلوب عن إصابات سوريدج: أمر طبيعي

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كلوب عن إصابات سوريدج: أمر طبيعي كلوب عن إصابات سوريدج: أمر طبيعي

أكد يورجن كلوب المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الإصابات المتكررة التي يتعرض لها مهاجم الفريق دانيل ستوريدج أمرا طبيعيا.

كلوب أوضح بأن إصابة اللاعب الجديدة ليست خطرة، بالنظر لأنها ستبعده عن الملاعب قرابة العشرة أيام فقط.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "إصابة ستوريدج أصبحت معتادة، فهو يعود للعب وبعدها بيومين فقط أجدكم تسألونني عن جاهزيته للعب".

وأضاف "ستوريدج يلعب يومين أو ثلاثة ثم يصاب من جديد، ولكن على كل الإصابة هذه المرة ليست قوية فهي ئد في العضلة سيبعده لأسبوع ونصف فقط عن المباريات".

كلوب أتبع "ستوريدج لم يحضر قترة الإعداد مع ليفربول قبل بداية الموسم، وحين عاد من الإصابة شارك مباشرة في المباريات، ولذلك كان طبيعيا أن يتعرض للإصابة بسبب تلاحق المباريات".

وكان ستوريدج قد سجل هدفين ضمن سداسية ليفربول في شباك ساوثامبتون، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا.

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