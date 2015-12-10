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المهمة الأوروبية – لضمان الصدارة.. كوكا أساسيا مع براجا

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المهمة الأوروبية – لضمان الصدارة.. كوكا أساسيا مع براجا المهمة الأوروبية – لضمان الصدارة.. كوكا أساسيا مع براجا

يقود أحمد حسن "كوكا" هجوم سبورتنج براجا في المباراة التي تجمعه بجرونينجين في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحل براجا ضيفا على منافسه الهولندي في إطار الجولة السادسة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة السادسة.

ويدخل الفريق البرتغالي المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل تسع نقاط لمارسيليا ملاحقه، وسبع نقاط سلوفان ليبيرتش الثالث بسبع نقاط، وأخيرا جرونينجين

بنقطة واحدة فقط.

ويحتاج براجا للتعادل أو الفوز من أجل تصدر مجموعته.

أما في حالة هزيمته وفوز مارسيليا في ذات التوقيت على ليبيرتش فإن الصدارة تصبح مهددة بسبب المواجهات المباشرة بينهما.

ولكن حتى حال هزيمة براجا وعدم فوز مارسيليا فستبقى الصدارة في يد كوكا ورفاقه.

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