مواطنون يحيون "ذكرى أربعين" ضحايا الطائرة الروسية أمام سفارة موسكو

توافد عدد من المواطنين وأعضاء الجبهة الوطنية للتغيير، على محيط السفارة الروسية بالجيزة، لإحياء ذكرى الأربعين لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء.

وقالت أفكار بارود، المنسقة الإعلامية للجبهة الوطنية للتغير، إن الهدف من فعالية اليوم توصيل رسالة للشعب الروسى، بأن المصريين لم ينسوا ضحايا الطائرة.

وأضافت أفكار بارود، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الشعب المصرى بكافة طوائفه، يرفض أى ممارسات من شأنها الوقيعة بين مصر وروسيا.

ووضع المشاركون فى الفعالية لوحة كبيرة مكتوب عليها أسماء ضحايا الطائرة المنكوبة، وأشعلوا الشموع، ووضعوا الزهور أمام بوابة السفارة. فيما شهد المكان تكثيف أمنى أثناء الوقفة التضامنية.