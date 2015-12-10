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"آسف ياريس" تنشر لقطات لجمال مبارك يصور ابنته فريدة فى حفل مدرسى

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"آسف ياريس" تنشر لقطات لجمال مبارك يصور ابنته فريدة فى حفل مدرسى "آسف ياريس" تنشر لقطات لجمال مبارك يصور ابنته فريدة فى حفل مدرسى
نشرت صفحة "آسف ياريس" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال حضوره الاحتفال الخاص بأحد المعارض الطلابية بالمدرسة البريطانية الدولية التى تدرس بها ابنته الصغيرة فريدة صباح اليوم.

وظهر جمال مبارك فى الصور أثناء تصوير ابنته خلال مشاركتها فى المعرض بكاميرته الخاصة، كما حرص المشاركون فى الحفل على التقاط الصور التذكارية معه.

يذكر أن ظهور جمال مبارك يعد الظهور الثانى لنجل الرئيس الأسبق بعد زيارته وأسرته للأهرامات التى انفرد بها "اليوم السابع".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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