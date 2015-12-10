بالفيديو..والدة سيد حمدى تبكى عقب صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق

ينفرد "اليوم السابع" بنشر فيديو لحظة خروج السيد حمدى لاعب النادى الأهلى السابق، ومصر المقاصة الحالى من النيابة عقب قرار حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تعاطى الأقراص المخدرة وسط حراسة أمنية، بقيادة المقدم حسن مكاوى نائب مأمور قسم أول شبرا الخيمة.

وقامت أسرة اللاعب بالصراخ داخل النيابة، وقالت والدته وهى تبكى: "حسبى الله ونعم الوكيل ابنى برىء"، بينما حضرت معه زوجته وعدد من أقاربه الذين أصابهم الذهول بعد قرار النيابة العامة.

كان النقيب إبراهيم هانى ضابط مباحث الطرق والمنافذ ألقى القبض على "السيد حمدى" لاعب النادى الأهلى السابق ونادى المقاصة الحالى بعدما استوقفه بسيارته بكمين شبرا المظلات لعدم وجود لوحة معدنية للسيارة وبتفتيشها عثر على 6 أقراص ترامادول، وتبين أنه يقود السيارة بدون رخصة قيادة، وأن رخصة السيارة تحمل اسم زوجته.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 8461 لسنة 2015 إدارى وبعرضه على النيابة العامة أمر عمرو رضوان وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بحبس اللاعب 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجه له تهمة تعاطى المخدرات والقيادة بدون ترخيص ودون لوحات معدنية بالسيارة.

>

كما أمر وكيل النيابة بإرسال اللاعب إلى المعامل المركزية لأخذ عينة من الدم لبيان ما إذا كان بها مواد مخدرة من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.

>

>

- اللاعب السيد حمدى ينكر اتهامات حيازته للترامادول أمام النيابة

>

- "أنا شربت حشيش ياسعاد".. حكاية 3 نجوم أهلاوية أبطال فيلم "السقوط فى الوحل": الحشيش تهمة عمرو سماكة كتبت نهايته مع الأهلى.. والترامادول جريمة السيد حمدى.."سيجارة ملفوفة" ألقت محمد عباس فى أحضان "الكيف