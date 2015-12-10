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نائب رئيس اتحاد طلاب مصر: سندعم المعتقلين ونرفض حظر التظاهر بالجامعات

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نائب رئيس اتحاد طلاب مصر: سندعم المعتقلين ونرفض حظر التظاهر بالجامعات نائب رئيس اتحاد طلاب مصر: سندعم المعتقلين ونرفض حظر التظاهر بالجامعات
قال عمرو ربيع، رئيس اتحاد جامعة طنطا و نائب رئيس اتحاد طلاب ، إن اللائحة الطلابية وقانون الطلاب بمجلس النواب هما اول ما يناقشه الاجتماع الأول لاتحاد طلاب مصر.

وأضاف ربيع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اتحاد طلاب مصر يرفض منع التظاهر داخل الحرم الجامعى، مؤكدا أن التظاهر حق طبيعى وسنعمل على إتاحته شرط السلمية.

وأكد نائب رئيس اتحاد طلاب مصر ، أن الاتحاد سيدعم الطلاب المعتقلين ماديا وقانونيا ومعنويا حتى يعودوا مجددا لدراستهم، مشيرا إلى إن مناقشة نسب تمثيل الطلاب فى المجالس الجامعية .

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مصر 365

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