الجاسوس عودة الترابين يعترف عقب الإفراج عنه: فخور أنى إسرائيلى

قال عودة الترابين الجاسوس الإسرائيلى المفرج عنه اليوم فور وصوله إلى إسرائيل، إنه كان مسجونًا داخل قبور فى مصر ، مضيفًا أنه لا يستطيع أن يوصف ما كان يحدث داخل السجن.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن "الترابين" قوله، إنه يتقدم بخالص الشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وكذلك الرئيس الإسرائيلى رؤفيلين ريبلين، وكذلك لقنصل مصر فى إسرائيل وسفير إسرائيل بالقاهرة، قائلا: "أشعر وكأننى فى حلم".

وأضاف "الترابين"، أنه بالأمس جاء إليه ضابط وقال له، استعد فسوف تغادر السجن، وقال الترابين: "أشعر بالفخر لكونى إسرائيليا فهذه الدولة فعلت كل شىء من أجلى".