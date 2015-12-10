"جمارك السلوم" تحبط تهريب مستلزمات عسكرية وأدوية بيطرية إلى ليبيا

أحبطت جمارك ميناء السلوم البرى برئاسة محمد هيكل، محاولة تهريب كمية كبيرة من المستلزمات العسكرية والأدوية البشرية والبيطرية، بسيارة مسافر ليبى.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن مأمورى التفتيش هيثم فاروق ومحمود عبد العزيز، اشتبها فى أحد الركاب الليبيين المسافرين إلى ليبيا، وبتفتيشه تم العثور على 950 جراب طبنجة، و950 قايش، و950 جراب ذخيرة، و246 عبوة من الأدوية البيطرية والبشرية أخفاها داخل سيارته.

وأشار إلى أن أحمد عبد الوهاب مدير عام جمارك السلوم، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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