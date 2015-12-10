إيقاف كريم بنزيمة دوليًا بسبب تورطه في قضية ابتزاز جنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن إيقاف اللاعب كريم بنزيما عن المشاركة مع منتخب فرنسا، على خلفية واقعة ابتزازه لزميله بالمنتخب ماتيو فالبونيا بفيديو إباحي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوجريت – في مؤتمر صحفي عقده اليوم “الخميس” – إن بنزيما لن يشارك في مباريات منتخب فرنسا طالما لم يبت القضاء في أمره .

وكشف لوجريت أنه ليس سعيدا بهذا القرار بالرغم من كونه مقبولا بالنسبة لديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي .

ويواجه بنزيمة عقوبة السجن لخمسة أعوام بعد اتهامه بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة ابتزاز فالبوينا بشريط جنسي، ووضع في 5 نوفمبر الماضي قيد الرقابة القضائية مع منعه من الاتصال بأي طريقة كانت بزميله في المنتخب والمتهمين الآخرين في هذه القضية .

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد طلب أن يكون مدعي بالحق المدني في قضية ابتزاز فالبوينا ، وذكر أنه يستطيع حسب تطور الملف ، اتخاذ كل الخطوات الملائمة لهذا الوضع .

وقد علق رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على هذه القضية قائلا ” إن رياضيا كبيرا يجب أن يكون مثالا وإلا ليس له مكان في منتخب فرنسا “.. واعتبر فالس أن بنزيمة ليس أهلا لتمثيل فرنسا ، حسب تعبيره.