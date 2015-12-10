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الأهلي يخاطب «الرياضة» لنقل المباريات خارج النادي لحين عودة الجماهير

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الأهلي يخاطب «الرياضة» لنقل المباريات خارج النادي لحين عودة الجماهير الأهلي يخاطب «الرياضة» لنقل المباريات خارج النادي لحين عودة الجماهير

محمود طاهر

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر ، اليوم الخميس ، خطابا لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ، وآخر لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هشام حطب ، لاخطارهما بقرار النادي بعدم إقامة أي مباراة للفرق الجماعية على ملاعب وصالات النادي الأهلي، وذلك لحين حسم تأمين المباريات بواسطة وزارة الداخلية وعودة الجماهير للمدرجات.

وأكد الأهلي – في الخطابين اليوم – ” أنه يعد أكبر الداعمين ، وسيظل كذلك لعودة الجماهير لمكانها الطبيعي في المدرجات ، لكن الاتحادات الرياضية وأبرزها اتحادا كرة اليد والسلة أعلنا عن إقامة المباريات بالجماهير، وألقى بمسئولية الحصول على الموافقة الأمنية على الأندية “.

وأضاف ” عند القيام بمخاطبة الجهات الأمنية للحصول على الموافقة المطلوبة ، جاء الرد بالرفض لإقامة المباريات بحضور جماهيري .. وفي نفس الوقت فإن النادي ليس لديه الإمكانات لتأمين الفرق والحكام والجماهير سواء داخل أو خارج الصالات المغلقة ، ولا يستطيع تحمل هذه المسئولية في ظل عدم موافقة الأمن على إقامة المباريات بحضور الجماهير”.
> وناشد النادي الأهلي – في خطابه – كلا من المهندس خالد عبد العزيز والمهندس هشام حطب ، التدخل الفوري لحسم هذا الأمر، حفاظا على المسيرة الرياضية في الملاعب المختلفة.

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