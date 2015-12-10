«أبابيل» فيلم تسجيلي عن دور القوات المسلحة بجامعة بني سويف‎

نظمت كلية الآداب بجامعة بني سويف، بإشراف الدكتور جودة مبروك عميد الكلية، ندوة ثقافية لعرض فيلم تسجيلي عن دور القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر73 بعنوان “أبابيل”، بحضور اللواء طيار نصر موسى محمد نائب قائد القوات الجوية المصرية الأسبق واللواء طيار سمير عزيز طيار مقاتلات ميج 21 وأيمن محمد عيد عضو المجموعة 73 مؤرخين، وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف.

أوضح مبروك، أن الجيش المصري من صلب هذا الشعب العظيم وأننا جميعًا جنود في هذا الوطن ندافع عنه من أي اعتداء ولا نخشى في الله لومه لائم، وأن القوات المسلحة تعتبر ضمان لبقاء مصر، لذا لابد وأن نتمسك بهذا الأمل وأنه يحترم ويوقر الحياة العسكرية داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الباسل.

أشار اللواء طيار نصر موسى محمد نائب قائد القوات الجوية المصرية الأسبق إلى أن ما تم في حرب أكتوبر 73 لم يؤرخ حتى الأن، مشيدًا بدور القوات الجوية في حرب أكتوبر وإعادة بناء القوات الجوية عقب هزيمة 1967، وخلال حرب الاستنزاف وأن الضربة الجوية حققت 95 % من أهدافها، حيث أفقدت العدو توازنه لمدة 16 ساعة، كما أن لها دور مهم في تسهيل وسرعة عملية العبور، مضيفًا إلى أن معركة المنصورة تعتبر أطول معركة جوية فى التاريخ، كما قامت القوات الجوية بمهام أخرى في حماية الجيش أثناء المعركة وحماية سماء مصر من جميع الاتجاهات، فضلًا عن أن العقيدة القتالية القوية والثقة بالنفس هزمت العدو واستطعنا الانتصار عليه.

أضاف اللواء طيار سمير عزيز، طيار مقاتلات ميج 21، أن القوات الجوية استطاعت الانتقال من الانكسار في نكسة 67 إلى الانتصار في حرب 73 وأن القوات المسلحة بكل فروعها وأسلحتها حاربت إسرائيل بالعقل قبل السلاح والتفاوت في القدرات العسكرية كان واضحًا لصالح إسرائيل وخاصة في سلاح الطيران فمصر اعتمدت على المقاتلة ميج 21 بأنواعها المختلفة كطائرة رئيسية في دور الهجوم والدفاع وتنوعت الطائرات الإسرائيلية بين الميراج 3 والنيشر والفانتوم، وجميع الطائرات الإسرائيلية تتفوق علينا في السرعة والمدى ومع هذا استطاعت مصر الانتصار على إسرائيل واستردت أرضها وأعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.