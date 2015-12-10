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بالصور.. ضحايا مستريح بورسعيد يهتفون داخل المحكمة للمطالبة بأموالهم

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بالصور.. ضحايا مستريح بورسعيد يهتفون داخل المحكمة للمطالبة بأموالهم بالصور.. ضحايا مستريح بورسعيد يهتفون داخل المحكمة للمطالبة بأموالهم
نظم اليوم الخميس، ضحايا مستريح بور سعيد وقفة احتجاجية داخل قاعة المحكمة للمطالبة بأموالهم المهدرة وهتف الضحايا من الرجال والشباب والنساء والفتيات ضد المتهم بالنصب وإهدار ما يقرب من 85 مليون جنيه، وهتف الضحايا مرددين "الدكتور طلع نصاب، وعايزين فلوسنا، وعايزين حقوقنا".

اليوم السابع -12 -2015

فيما أكد جرجس جريس محام الضحايا لـ"اليوم السابع"ان قضية النصب والإحتيال حقيقية حيث قام المتهم بتحصيل مبالغ على أراضى وهمية، وبيع شقق لأكثر من منتفع، مما يتحقق معه جريمة النصب بالإستعانة بشركائه الذين قاموا بإيهام المنتفعين على قدرتهم بالإنفاق لتشيد أبراج بورتكس وخان الخليلى وبور فؤاد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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