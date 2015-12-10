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حبس مدرس ابتدائى لتحرشه بتلميذة أثناء الدرس الخصوصى بالوادى الجديد

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حبس مدرس ابتدائى لتحرشه بتلميذة أثناء الدرس الخصوصى بالوادى الجديد حبس مدرس ابتدائى لتحرشه بتلميذة أثناء الدرس الخصوصى بالوادى الجديد
أمر المستشار فرج إبراهيم الحداد، رئيس محكمة الخارجة، بحبس مدرس ابتدائى 15 يوما على ذمة التحقيق لتحرشه بتلميذته أثناء إعطائها الدرس الخصوصى بمنزلها، حيث اتهمته والدة الطفل بوضع يديه على "فخذ" ابنتها والتحرش بها، لتوجه النيابة العامة تهمة هتك العرض للمدرس، وقرر المحامى العام لنيابات الوادى الجديد حبسه على ذمة التحقيق .

كان اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارا، يفيد بتحرير والدة تلميذة بالمرحلة الابتدائية محضرا ضد مدرس يدعى "محمد .ع " حيث كان يقوم باعطاء نجلتها درسا خاصا بالمنزل وشاهدت بالصدفة قيام المدرس بوضع يده على جسد ابنتها بطريقه غير طبيعية وبسؤال نجلتها عن الواقعة افادت بأن المدرس يتحرش بها مما استدعاها لتحرير المحضر الذى أحيل إلى النيابة وبثبوت صحة التحريات قرر المستشار محمد عبدالحافظ المحامى العام لنيابات الوادى الجديد إحالته إلى المحكمة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

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مصر 365