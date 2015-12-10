بدء تفعيل اجتماعات اللجان النوعية لتحسين كل القطاعات الخدمية ببنى سويف

عقد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب وهم: مجدى بيومى، ونهى الحميلى، ومرفت ميشيل، وهشام سليم، وعبد الله على، لبحث ومناقشة أهم احتياجات ومشكلات القطاع الصحى بالمحافظة.

واستمع المحافظ لرؤاهم ومقترحاتهم فيما يخص احتياجات وتطوير وتحسين القطاع الصحى، لافتا إلى حرص المحافظة على دعم مجهوداتهم لتطوير وتحسين كل الجوانب الخدمية للمواطن السويفى، مشيرا إلى أهمية التكاتف والتعاون فى هذه المرحلة من أجل الصالح العام، وذلك ضمن البرامج التى أعدتها المحافظة للاجتماع بصفة دورية بأعضاء مجلس النواب بكل دائرة على حدة لتفعيل اللجان النوعية لتحسين كل القطاعات الخدمية بالمحافظة، وليتمكن النواب من طرح احتياجات القطاع بدوائرهم، فى حضور وكيل وزارة الصحة ونقيب الأطباء وبعض أعضاء النقابة ومديرى الإدارات الصحية ومدير التأمين الصحى ومديرى مستشفيات بنى سويف العام وببا المركزى.

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات التى تم اتخاذها فى مجال توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، حيث طلب المحافظ من وزارة الصحة توفير 150 طبيبا لسد العجز فى هذا الشأن سواء فى أطباء الرعاية الأساسية أو الأطباء المقيمين بالمستشفيات فى مختلف التخصصات ودعم المحافظة ببعض الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الاتفاق على أهمية مشاركة نقابة الأطباء فى متابعة عمل الأطباء خاصة فى التعاقدات التى تتم مع الاستشاريين والأخصائيين والتزامهم ببنود التعاقد بما يخدم مصلحة المواطن، فضلا عن التأكيد على الإجراءات اللازمة لتحقيق انضباط فريق العمل الطبى بأماكن عملهم.

وناقش الاجتماع الاحتياجات العاجلة اللازمة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع لتحسين الخدمة الصحية وبحث الحلول لبعض المشكلات والاحتياجات التى تؤثر على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى يحصل عليها المواطن.

وأشار المحافظ إلى خطة المحافظة لتحقيق التطوير المتكامل لقطاع الصحة والذى يرتكز على توافر عناصر الخدمة الصحية وفى مقدمتها الطاقم الطبى والإدارى الكفء والمنضبط بمواعيد العمل بجانب دعم المستشفيات بالأجهزة والوسائل الحديثة، لافتا إلى بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، والتى ستحدث طفرة فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن بالتنسيق مع وزارة الصحة: منها مشروع تطوير مستشفى بنى سويف العام والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إنشائية تصل إلى 215 مليون جنيه.

بالإضافة إلى إحلال وتجديد مستشفى إهناسيا المركزى بتكلفة إنشائية 74 مليون جنيه، والذى أسند لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على غرار ومستوى تطوير مستشفى بنى سويف العام، فضلا عن إدراج تطوير مستشفى سمسطا المركزى بتكلفة إنشائية 100 مليون جنيه.

هذا ويجرى حاليا اتخاذ الإجراءات لتنفيذ مشروع رفع كفاءة مستشفيات الفشن وناصر والواسطى وببا، وإحلال وتجديد مستشفى حميات بنى سويف وإنشاء مركز للأورام ببنى سويف، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة فى العام المالى 2016/2017.

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