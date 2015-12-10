محافظ كفر الشيخ يعطى إشارة البدء فى بناء فندق مدرسة المتفوقين

أطلق الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إشارة البدء فى تنفيذ مبنى الإقامة لمدرسة المتفوقين بكفرالشيخ، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على الشركة المنفذة ضرورة الانتهاء من المبنى قبل بدء العام الدراسى القادم وضغط مدة التنفيذ من 14 شهراً إلى 9 أشهر ليدخل الخدمة مع أول العام الدراسى القادم.

وقال محافظ كفر الشيخ: "إننى سأشرف شخصياً وبشكل أسبوعى على مبنى فندق الطلاب المتوفقين، ليكون فى استقبالهم خلال عامهم القادم، وأعلم تماماً حجم المعاناة التى عانى منها أبنائى بمدرسة المتفوقين خلال العام الحالى والتى تمثلت أغلبها فى ضيق الغرف وعدم توفر قاعات وبعد مكان الإقامة الحالى عن المدرسة والمواصلات، كل ذلك أعلمه ولكن لم يكن أمامى خيار سوى أن أبدء بالمتاح حتى لاتضيع السنة الدراسية على الطلاب، وسأبذل كل طاقتى ليتم الانتهاء من هذا المبنى بأقصى سرعة".