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تحرير 931 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 931 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 931 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم، الخميس، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 931 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 446 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125) و101 مخالفة إزالة ملصقات و109 مخالفات انتظار خاطئ و2 حجز سيارة و160 مخالفة سحب رخص قيادة، و31 مخالفة للتحدث فى المحمول أثناء القيادة و28 مخالفة عدم استخدام حزام الآمان و38 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و10 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 6 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 15 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و27 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
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