محافظ الإسماعيلية يقرر إنشاء مطبات صناعية أمام جامعة القناة

أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، توجيهاته بإنشاء مطبين جديدين بالطريق الدائرى أمام أحد مداخل الجامعة للحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة القناة ومحافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن وفى استجابة سريعة لمطلب الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وقيادات الجامعة لإنشاء مطبات صناعية إضافية أمام مدخل الجامعة وبالتحديد مدخل كليات الصيدلة والتمريض وطب الأسنان.

كما قرر اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تكثيف التواجد المرورى على الطريق الدائرى وخاصة أمام المدينة الجامعية للبنات وفى أوقات توافد الطلاب والعاملين لدخولهم وخروجهم من أبواب الحرم الجامعى المختلفة.