أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يقرر إنشاء مطبات صناعية أمام جامعة القناة

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يقرر إنشاء مطبات صناعية أمام جامعة القناة محافظ الإسماعيلية يقرر إنشاء مطبات صناعية أمام جامعة القناة
أصدر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، توجيهاته بإنشاء مطبين جديدين بالطريق الدائرى أمام أحد مداخل الجامعة للحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين، وذلك فى إطار التعاون بين جامعة القناة ومحافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن وفى استجابة سريعة لمطلب الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وقيادات الجامعة لإنشاء مطبات صناعية إضافية أمام مدخل الجامعة وبالتحديد مدخل كليات الصيدلة والتمريض وطب الأسنان.

كما قرر اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تكثيف التواجد المرورى على الطريق الدائرى وخاصة أمام المدينة الجامعية للبنات وفى أوقات توافد الطلاب والعاملين لدخولهم وخروجهم من أبواب الحرم الجامعى المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365