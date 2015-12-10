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حقوق المنصورة تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين بهيئة قناة السويس

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حقوق المنصورة تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين بهيئة قناة السويس حقوق المنصورة تناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين بهيئة قناة السويس
نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة علمية عن " قانون الخدمة المدنية الجديد" للعاملين بهيئة قناة السويس لشرح تفاصيل القانون والحقوق والوجبات للعاملين بالدولة.

تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصور، وقد حاضر خلالها الفقيه و العالم الدكتور صلاح الدين فوزى- أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى والدكتور شريف خاطر - أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق والمستشار زكريا محمد الشافعى - نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لمحاظ الشرقية المستشارة بريهان محسن - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل.

كما شارك الدكتور شريف خاطر عميد الكلية والدكتورة رشا على الدين وكيل الكلية الطلاب مجموعة من طلاب كلية الحقوق خلال رحلة لقناة السويس الجديدة للتعرف على الإنجازات العملاقة التى تم تحقيقها على أرض الواقع بقناة السويس الجديدة، حيث شارك فيها السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية و طلاب كلية الحقوق من مختلف السنوات الدراسية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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