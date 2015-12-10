رئيس جامعة المنيا: الكوادر البشرية وتطوير الأداء سبيل تنمية المنظومة الصحية

أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، فى المؤتمر الأول للتأمين الصحى تحت عنوان "نحو آفاق جديدة فى ممارسة طب العيون بمستشفى المنيا للتأمين الصحى" على ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية وتطوير الأداء لتنمية وتطوير المنظومة الصحية داخل محافظة المنيا، مؤكداً على أمنياته بإقامة حلقات نقاشية وورش عمل علمية مفيدة وناجحة والوصول إلى توصيات تحقق الآمال المنشودة وتعود بالنفع والتوعية لإقليم المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا والدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وبحضور الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا و الدكتورة راوية التونى مدير عام الفرع والدكتور عز الدين جلال رئيس شرف المؤتمر والدكتور أحمد سعد، رئيس المؤتمر ولفيف من أساتذة وأطباء العيون.

وصرح محافظ المنيا بتقديم مائة ألف جنيه دعماً من المحافظة لشراء أجهزة للمساعدة فى توقيع الكشف الطبى على أعين الطلاب وأساتذة المدارس بالتعاون مع أساتذة وطلاب قسم الرمد بجامعة المنيا والهيئة العامة للتأمين الصحى وصرف العلاج للحالات المحتاجة.

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