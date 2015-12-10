مقتل 60شخصًا في حصار مطار «قندهار»

أعلن دولت وزيري، المتحدث باسم وزير الدفاع الأفغاني، ارتفاع حصيلة ضحايا القتال بين الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان بعد حصار مطار قندهار، جنوبي أفغانستان، الذي استمر لأكثر من 24 ساعة، إلى 60 قتيلًا و37 جريحًا.

وقال وزيري:‘‘ تم قتل آخر مهاجم في حوالي الساعة الثامنة وربع مساء بالتوقيت المحلي الثلاثاء’’، وأضاف أن 38 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال وعشر جنود أفغان واثنين من رجال الشرطة و 11 مهاجما قتلوا، حسبما أفادت دويتش فيله.

وأكد أن الهجوم أسفر عن إصابة 37 شخصًا بينهم 14 مدنيًا و17 جنديًا و4 من رجال الشرطة.

وتمكن 11 انتحاريًا الثلاثاء من دخول المجمع الذي تحيط به إجراءات أمنية مشددة جدًا، ويضم أيضًا قاعدة مشتركة لحلف شمال الأطلسي والقوات الأفغانية، واحتجزوا رهائن من العائلات ما تسبب باشتباكات مع الجنود، وقام انتحاريون أثناء العملية بتفجير أنفسهم وسط مدنيين قبل أن تتمكن القوات الأفغانية من ضمان أمن المنطقة.