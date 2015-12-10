الزمالك يوضح.. لماذا تراجع أداء باسم ' الأفضل في مصر '

تغلب الزمالك وديا الخميس على الإنتاج الحربي بهدفين لهدف على استاد السلام استعدادا لاستئنافه مباريات الدوري المصري الممتاز الذي يدافع فيه عن اللقب.

وتقدم صاحب الأرض بهدف لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق محمد فضل قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق لاعبه أحمد حمودي المعار من بازل السويسري.

واستطاع أيمن حفني بمهارته الحصول على ركلة جزاء في الشوط الثاني ترجمها مصطفى فتحي بنجاح بعدما كاد محمد عادل جمعة أن يسددها لكن الجهاز الفني للأبيض آثر منحها لمهاجم المنتخب الأوليمبي.

ويواجه الزمالك حرس الحدود الخميس المقبل في الجولة الثامنة من الدوري فيما يستضيف الإنتاج فريق إنبي يوم الإثنين.