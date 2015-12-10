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"مكياجي" تطلق طلاء الأظافر طويل الأمد

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"مكياجي" تطلق طلاء الأظافر طويل الأمد "مكياجي" تطلق طلاء الأظافر طويل الأمد

الخميس 10-12-2015 15:04

إستقبلي موسم العطلات بأظافر جذابة مع إطلاق "مكياجي" لألوان طلاء الأظافر طويل الأمد Ultra Wear Nail Enamel ، الذي يمنحك أظافر لامعة بألوان جريئة تدوم طويلاً دون أي تأثير.

يتميز طلاء الأظافر الجديد بتركيبته المزدوجة المكونة من مادة الراتنج الصمغية المتكاملة، ليعطيكي تأثير أقوى يدوم حتى 6 أيام. كما تشمل التركيبة أيضاً حماية من الأشعة فوق البنفسجية لتمنحك حماية مثالية ضد تغيير اللون والإصفرار.

تتوفر تشكيلة Ultra Wear Nail Enamel في جميع متاجر "مكياجي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

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سيدتي