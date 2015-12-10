خلطة طبيعية للتخلّص من البشرة الباهتة

بعد انقضاء يوم من التعب والإرهاق، عليك بالاهتمام والاعتناء ببشرتك جيداً؛ لأنها تتأثر بهذا الإرهاق، ومن هنا ينقل لك "سيِّدتي نت" في ما يلي نصائح خبيرة التجميل Tracey Malone لتحويل بشرتك المرهقة والباهتة إلى بشرة صحية ناعمة:

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1. قومي بصنع هذا القناع الطبيعي البسيط للتخلص من التعب والإرهاق الذي تعرضت له البشرة:

المكونات:

•3 ملاعق من الزبادي.

•ملعقة من العسل.

•ملعقتان من زيت اللوز الحلو.

•قطرتان من ماء الورد.



الطريقة:

•اخلطي الزبادي مع العسل، ثم أضيفي ماء الورد وزيت اللوز.

•ضعي القناع على وجهك لمدة ربع ساعة، ثم أزيلي القناع باستخدام قطنة مبللة بماء فاتر وبحركات دائرية خفيفة لتدليك الوجه ومساعدته على الاسترخاء.

•بعد ذلك قومي بوضع منشفة في ماء ساخن، ثم ضعيها على وجهك لمدة 5 دقائق لنعومة واسترخاء رائعين للبشرة.

•.للحصول على أفضل استرخاء لبشرة القدمين عليك بالقيام بهذه الوصفة الطبيعية:



المكونات:

•3 ملاعق من الملح الخشن.

•3 ملاعق من زيت اللوز.

•ملعقة من الزيت العطري المفضل لديك.

الخطوات:

انقعي قدميك بماء دافئ، وامزجي هذه المكونات جيداً، ثم افركي بها قدميك بلطف في حركات دائرية لمدة خمس دقائق، وفي النهاية اغسلي قدميك جيداً للحصول على قدمين ناعمتين وخاليتين من التشققات.

4.والآن عليك بترطيب جلدك، فإذا كنت تمتلكين الطاقة الكافية لترطيب كامل جسمك قومي بذلك، وإذا كنت متعبة يمكنك الاكتفاء بترطيب بشرة الوجه والعنق، والأفوكادو من أفضل مرطبات تغذية البشرة الطبيعية، ولترطيب بشرتك قومي بهرس الأفوكادو وضعيه عليها.

5.وأخيراً تنصحك Tracey Malone براحة العينين، فخبراء التجميل القدماء كانوا يستخدمون الحليب البارد للعين المرهقة، كل ما عليك فعله هو القيام بغمس قطنة مبللة بالحليب البارد، ثم ضعيها على عينيك، واسترخي لمدة 10 دقائق، وامسحي عينيك بقطنة مبللة بالماء البارد.

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