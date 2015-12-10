ضبط صاحب مصنع بحيازته 648 كيلو مستلزمات حلويات مجهولة المصدر بأكتوبر

تمكنت مباحث شرطة التموين والتجارة بالجيزة من ضبط صاحب مصنع للصناعات الغذائية بحيازته 648 كيلو مستلزمات إنتاج حلويات مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين بالجيزة تفيد بقيام صاحب مصنع للصناعات الغذائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع وإنتاج الحويات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق دائرة قسم ثان أكتوبر.

وضبطت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، برفقتهم لجنة من مفتشى الأغذية صاحب المصنع، وبحوزته 648 كيلو مستلزمات حلويات مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.