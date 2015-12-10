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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو وحشيش بالإسماعيلية

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو وحشيش بالإسماعيلية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو وحشيش بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز من القبض على عدد من تجار المخدرات بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة والبانجو والحشيش بقصد الإتجار فى حملة أمنية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط مباحث الأقسام والمراكز بالقبض على "محمد .ص. م" 34 سنة عاطل مقيم بالمرحلة الخامسة دائرة قسم ثالث الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 2101 لسنة 2008 جنح مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات بتهمة "تبديد" بحوزته (4) قطع من جوهر الحشيش المخدر حوالى (100 جرام)، كذا لفافة من نبات البانجو المخدر حوالى (30 جرام) و(20) قرص مخدر، وسلاح أبيض ومبلغ مالى 200 جنيه، وتليفون محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القنطرة غرب من ضبط المتهم "رمضان. أ .م" 49 سنة عاطل مقيم فاقوس بالشرقية وبحوزته (3) لفافات من نبات البانجو المخدر حوالى (3 كيلو جرام)، ومبلغ مالى قدره 200 جنيه، وتليفون محمول، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير من ضبط المتهم "السيد .ح. إ" 39 سنة عاطل مقيم الواصفية دائرة المركز بحوزته لفافة من نبات البانجو المخدر حوالى (500 جرام)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

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