الأحد ..الجامعة العربية تستضيف حفل تدشين اتحاد الاعلاميات العرب

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حفل تدشين اتحاد الاعلاميات العرب، يوم الأحد القادم، بحضور العديد من السفراء والاعلاميين والشخصيات العامة.

وقالت أسماء حبشى، رئيسة اتحاد الإعلاميات العرب، إن حفل التدشين يقام تحت رعاية الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، والذى سيتم تكريمه وإهدائه درع الاتحاد، كما سيتم تكريم حلمى النمنم وزير الثقافة وهشام زعزوع وزير السياحة والفنانة التونسية لطيفة، والإعلاميات اللاتى نجحن فى انتخابات مجلس النواب.

وأشارت حبشى، فى تصريحات صحفية إلى أن الحفل سيتضمن عرض فيلما تسجيليا عن الاتحاد، فيما سيتم إلقاء بعض الكلمات من جانب السيدة رابعة حسين مكى الجمعة، نائب رئيس الاتحاد، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد والإعلامية إيناس جوهر، و الإعلامية المغربية فاطة النوالى والكاتبة العراقية لينا مظلوم عضوات مجلس أمناء الاتحاد.