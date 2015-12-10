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أخبار اليمن اليوم.. الجيش الوطنى يسيطر على معسكر لبنات الاستراتيجى

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أخبار اليمن اليوم.. الجيش الوطنى يسيطر على معسكر لبنات الاستراتيجى أخبار اليمن اليوم.. الجيش الوطنى يسيطر على معسكر لبنات الاستراتيجى
اهتمت أخبار اليمن اليوم بسيطرة الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف شمال اليمن على أجزاء كبيرة من معسكر لبنات الاستراتيجى الذى تسيطر عليه مليشيات الحوثى وصالح منذ 6 أشهر بعد معارك عنيفة وسط فرار لعناصرهم من المعسكر بعد مقتل أكثر من 25 وإصابة العشرات منهم.
>وذكر مركز معين الإعلامى التابع للمقاومة، أن قوات الجيش والمقاومة تقوم بتطهير عدد من المواقع التى انسحبت منها المليشيات تاركة وراءها الأسلحة والآليات العسكرية فيما تواصل قوات اللواء 101 بإحكام الحصار على المعسكر بعد السيطرة على البوابة الشرقية والتبة الجنوبية منه.

وأوضحت أخبار اليمن اليوم أن طائرات التحالف العربى قامت طوال أمس بقصف مراكز تمركز المليشيات فى المعسكر والمناطق المحيطة به ما أدى إلى تدمير ثلاث مدرعات وطقمين ودبابة وعدد من الآليات العسكرية، وقامت عناصر الجيش والمقاومة بنقل المعدات والأسلحة والذخيرة ومنصات صواريخ تركتها الميلشيات بعد فرارها.

واهتمت أخبار اليمن اليوم بتصريحات التحالف العربى اليوم بأن قواته سيطرت على أرخبيل من الجزر اليمنية فى البحر الأحمر كان الحوثيون يستخدمونه فى تخزين الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.

وأوضحت أخبار اليمن اليوم أن التحالف الذى تقوده يحاول إخراج الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح من المناطق، التى استولت عليها منذ سبتمبر العام الماضى، وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادى للسلطة.

ويسيطر المقاتلون الحوثيون على معظم شمال اليمن من تعز في الجنوب إلى صعدة فى الشمال ما يتيح لهم السيطرة على ساحل اليمن على البحر الأحمر.

وأشارت اخبار اليمن اليوم الى أن التلفزيون السعودى نقل عن التحالف قوله إن "قواته طهرت حنيش الكبرى أكبر جزر الأرخبيل الواقع فى ممرات الملاحة الرئيسية فى البحر الأحمر".

وكان الأرخبيل موضع نزاع إقليمى بين اليمن وأريتريا، التى استولت عليه فى التسعينات، إلى أن منحت هيئة تحكيم دولية اليمن السيادة عليه عام 1998.

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مصر 365

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