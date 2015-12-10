عكاشة: يجب على النواب التصدي لدعوات قيام ثورة بـ«25 يناير» بتحقيق مطالب الشعب

قال النائب توفيق عكاشة عن دائرة طلخا ونبروه إن هناك تربصًا بمصر ودعوات لثورة ثالثة في 25 يناير المقبل، ويجب أن يتصدى النواب لمثل هذه الأفكار من خلال تحقيق تطلعات ومطالب الشعب تحت قبة البرلمان.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال عكاشة – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب اليوم الخميس- أنه سينضم لأي تحالف يعمل لصالح إعادة بناء الوطن حتى لا يحدث شلل في العمل البرلماني، لافتا إلى أن أيا من التحالفات لن يتعرض لرئاسة المجلس ووكيليه حرصا منه على التعددية.

وتابع :” أنا لست ضد أي تحالف يستهدف عدم وجود ثلث معطل عمل البرلمان”، مضيفا : “البرلمان اللبناني لم يستطع انتخاب رئيس حتى الآن بسبب الثلث المعطل”.

وردا على سؤال حول حجم الدعم الذي تلقاه من نواب آخرين لدعم ترشحه لرئاسة البرلمان، قال عكاشة :” قمت بالاتصال بزملائي النواب وطلبت منهم دعمهم وتجاوب معي الجميع .. لكن الله هو ما يعلم ما في نفوسهم”.

وقال عكاشة إنه “يحذر أمانة مجلس النواب من الإقدام على سحب بطاقات عضوية نواب المرحلة الأولى الممهورة بتوقيع اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق، لاستبدال التوقيع بتوقيع الأمين العام الجديد المستشار أحمد سعد الدين حتى لا تتسبب الأمانة في تصعيد الأزمة وتضخمها، داعيا إياها إلى الانتظار لحين انعقاد المجلس وتشكيل هيئة المكتب لتتخذ قرارها بهذا الشأن.

وحول دوره في عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قال عكاشة :” فوجئت بناس على باب مدينة الإنتاج يحملون أربع جوالات ممتلئة بالأوراق.. قابلتهم ووجدت فيها توكيلات لعزل مرسي .. واتصلت بالمخابرات الحربية وسلمتهم هذه التوكيلات”.