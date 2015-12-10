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للحامل..التوتر والعصبية يؤثران علي الجنين ..نصائح لهدوئك

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للحامل..التوتر والعصبية يؤثران علي الجنين ..نصائح لهدوئك للحامل..التوتر والعصبية يؤثران علي الجنين ..نصائح لهدوئك
بعض السيدات الحوامل تعانين من الشعور بالقلق النفسي البالغ، الذي ينتج عنه شعور بالعصبية الشديدة، والنرفزة، كل هذه الأمور السلبية لا شك تؤثر علي الطفل وسلامته.

الدكتورة يسرية محمد استشاري أمراض النساء والتوليد، أوضحت خلال حديثها عن العصبية أثناء الحمل أنها سبب في مشكلات كثيرة قد تؤرق الأم وتؤثر على صحة الجنين.

وتابعت استشاري النساء والتوليد مؤكدة علي أن العصبية الشديدة تعمل علي زيادة افراز هرمون التوتر الذي قد يمر للطفل ويؤذيه، ولأنه من الطبيعي أن تشعر الحامل ببعض التقلبات المزاجية الحادة، التي تقل وتزيد وتشتد وتهدأ فجأة، نتيجة التغير الهرموني الذي تمر به الحامل خاصة في الشهور الأولي من الحمل، نظرا لحداثة الوضع الجديد علي الحامل، إضافة لتفكيرها في ابمستقبل، كذا الخوف علي ثبات الحمل.

ومن هنا قدمت الدكتورة يسرية مجموعة من النصائح التي تساعد علي الهدوء وتجعل الحامل في حالة إسترخاء، ومنها، ضرورة التوقف عن القلق الغير مبرر فحياة الجنين وثباته بأمر الله وحده، كذلك البعد عن الاشخاص المحبطين , و التركيز علي إمكانية ممارسة تمارين رياضية خفيفة خلال فترة الحمل وفقا لأمر الطبيب، كذا الاهتمام بتمارين الهدوء والاسترخاء والتنفس الهادئ، كذلك ينصح بالتفكير في الطفل واحتياجاته والانشغال بشرائها، والتركيز علي صحة الطفل وتربيته، كذلك ضرورة طلب الحامل للمساندة من الزوج والأهل لتدعيمها نفسيا.

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مصر 365