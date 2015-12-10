صور| محافظة بني سويف توزع رؤوس ماشية على فقراء مركز اهناسيا ‎

أناب المستشار محمد سليم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد لتوزيع عدد من رؤوس الماشية “جاموس عشار” على محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى توزيع عدد من البطاطين وكراتين مواد غذائية، بالتنسيق مع جمعية الأورمان.

وفي هذا السياق أكد مسئول جمعية الأورمان ببني سويف، على أنه تم الاستعلام عن الحالات لضمان مدى الاستحقاق من خلال التنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، فضلًا عن التنسيق مع الطب البيطري للتأمين على رؤوس الماشية من خلال لجان التحصين على نفقة الجمعية.

كما تم تسليم مبلغ 400 جنيه لكل مستفيد كمصاريف للأعلاف لرؤوس الماشية، وذلك بصفة شهرية.