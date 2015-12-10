أزمة تهدد سفر 20 ألف معتمر لرفض قنصلية السعودية استلام جوازاتهم

أزمة تهدد سفر ما يقرب من 20 ألف معتمر لأداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية ، بعد رفض القنصلية السعودية بالإسكندرية، استلام جوازات المعتمرين من شركات السياحة، بدون إبداء أسباب، مما يهدد بتخلف المعتمرين عن مواعيد سفرهم التى تبدأ من غد، الجمعة ، وتكبد الشركات المنفذة لرحلات العمرة لخسائر فادحة.

وأكد باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك تعنت وتخاذل من القائمين بالقنصلية السعودية بالإسكندرية، وعدم إدراك بحجم المسئولية التى تقع على عاتقهم، مشيرا إلى أن القنصلية رفضت التواصل مع غرفة الشركات ووزارة السياحة، حسب كلامه.

وأضاف، أن القنصلية رفضت استلام 14 ألف جواز سفر من وزارة السياحة بعد الانتهاء من مراجعتهم، لافتا إلى وجود نحو 5 آلاف جواز لدى القنصلية، منذ عدة أيام للحصول على التأشيرات، ولم تصدر إلا ألف تأشيرة فقط، رغم أن مواعيد سفر المعتمرين تبدأ من الغد، مشيرا إلى أن الطاقة اليومية للقنصلية تصل لـ 4000 تأشيرة.

وأكد رئيس لجنة السياحة الدينية، أن هذا الإجراء ليس له ما يبرره على الإطلاق وأن مثل هذه القرارات لا تحترم قواعد وأصول العلاقات التجارية الموقعة بين الشركات والوكلاء السعوديين والحجوزات التى قامت بها الشركات من حجز فنادق وطيران وخدمات، مطالبا من السفير السعودى بالقاهرة أحمد القطان، بالتدخل لدى القنصلية لإتمام عملها، وفقا للالتزام بالتعاقدات والاتفاقات الموقعة بين الجانبين.