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"التربية والتعليم" ترسل للحكومة تقريرا عن الاستفادة من أصولها لمدة 3 سنوات

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"التربية والتعليم" ترسل للحكومة تقريرا عن الاستفادة من أصولها لمدة 3 سنوات "التربية والتعليم" ترسل للحكومة تقريرا عن الاستفادة من أصولها لمدة 3 سنوات
قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرًا من الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، عن الاستفادة من بعض الأصول التابعة للوزارة.

ويأتى التقرير عن ما انتهت منه اللجنة المُكَلَّفَة بتعظيم الاستفادة من بعض الأصول التابعة للوزارة، من خلال طرح عدد من المشروعات فى مزايدة علنية بين الشركات والمؤسسات المتخصصة بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات على الأقل، وبما يضمن الاحتفاظ بالعاملين فى المشروعات لتغطية الشق التعليمى والتربوى والعلمى، والإحتفاظ بتذكرة الدخول لطلبة المدارس الحكومية بنفس الأسعار السارية حاليًا.

وأوضحت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الوزير عَرَضَ أيضًا الأوضاع الحالية بالمدارس، وخطة الوزارة التى تعمل عليها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

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