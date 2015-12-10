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شريف إسماعيل يبحث مع وزيرى الداخلية والسياحة عمليات تأمين المناطق الأثرية

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شريف إسماعيل يبحث مع وزيرى الداخلية والسياحة عمليات تأمين المناطق الأثرية شريف إسماعيل يبحث مع وزيرى الداخلية والسياحة عمليات تأمين المناطق الأثرية

الخميس، 10 ديسمبر 2015 - 06:08 م

كتبت هند مختار

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا مع اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وهشام زعزوع، وزير السياحة، وعدد من المسئولين، لبحث الأوضاع الحالية لقطاع السياحة، وعملية تأمين المناطق الأثرية والسياحية، والمطارات.

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