اللجنة الرباعية التونسية تصل حفل توزيع جائزة نوبل للسلام بالنرويج

وصلت اللجنة الرباعية للحوار الوطنى فى تونس، الفائزة بجائزة نوبل للسلام لدورها فى المساعدة فى عملية التحول الديمقراطى فى البلاد، لحفل توزيع جائزة نوبل للسلام، فى حضور الملك هارالد الخامس ملك النرويج.

وتتألف اللجنة الرباعية من أربع منظمات: الاتحاد العام التونسى للشغل، الاتحاد التونسى للصناعة والحرف والصناعات اليدوية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة المحامين التونسيين.

تشكلت اللجنة الرباعية عام 2013 "عندما كانت العملية الديمقراطية تواجه خطر الانهيار نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاغتيالات"، وفقًا لتعبير رئيسة اللجنة كاسى كولمان فايف.

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