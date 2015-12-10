أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اللجنة الرباعية التونسية تصل حفل توزيع جائزة نوبل للسلام بالنرويج

Google+ Print
اللجنة الرباعية التونسية تصل حفل توزيع جائزة نوبل للسلام بالنرويج اللجنة الرباعية التونسية تصل حفل توزيع جائزة نوبل للسلام بالنرويج
وصلت اللجنة الرباعية للحوار الوطنى فى تونس، الفائزة بجائزة نوبل للسلام لدورها فى المساعدة فى عملية التحول الديمقراطى فى البلاد، لحفل توزيع جائزة نوبل للسلام، فى حضور الملك هارالد الخامس ملك النرويج.

وتتألف اللجنة الرباعية من أربع منظمات: الاتحاد العام التونسى للشغل، الاتحاد التونسى للصناعة والحرف والصناعات اليدوية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقابة المحامين التونسيين.

تشكلت اللجنة الرباعية عام 2013 "عندما كانت العملية الديمقراطية تواجه خطر الانهيار نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاغتيالات"، وفقًا لتعبير رئيسة اللجنة كاسى كولمان فايف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365