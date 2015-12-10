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السعودية تطلق تحذيراً عالمياً بعد ضبط قطن طبى صينى ملوث بحشرات

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السعودية تطلق تحذيراً عالمياً بعد ضبط قطن طبى صينى ملوث بحشرات السعودية تطلق تحذيراً عالمياً بعد ضبط قطن طبى صينى ملوث بحشرات

> أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيع أغلفة شاش وقطن طبى ينتجه مصنع صينى بعد اكتشاف تلوثها بحشرات وشوائب، وأبلغت الهيئة الجهات الرقابية فى العالم.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم الخميس أن بلاغاً ورد من أحد مقدمى الرعاية الصحية بالمملكة، عن وجود حشرات وشوائب داخل أغلفة شاش وقطن طبى مصنّع بالصين، وبعد تفتيش مخازن الشركة الموزعة فى الرياض والدمام وجدة تم اكتشاف عيوب فى عمليات التصنيع والتغليف وتحريز جميع المنتجات المتضررة فى مخازنها.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الجميع إلى إبلاغها عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق رابط المركز الوطنى لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية، الذى يعنى باستقبال استدعاءات وبلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة الطبية التى يتضح وجود عيوب مصنعية بها من المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمملكة ودراستها والتعاون مع الشركات المصنعة والموردين حيال تصحيحها وضمان الأداء الآمن لها, كما يتعاون المركز مع مراكز بلاغات الأعطال العالمية لتبادل المعلومات والتقارير الخاصة بالأجهزة الطبية وتعميمها على المنشآت الصحية.
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مصر 365

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