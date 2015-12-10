أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
برلماني: «الدولة استوردت بـ4 مليارات جنيه أكل كلاب» -
قصف أقدم مساجد العاصمة السورية بـ 6 صواريخ -
راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل أكثر من 15 شخصًا فى اشتباكات بين الجيش الصومالى ومسلحى الشباب

Google+ Print
مقتل أكثر من 15 شخصًا فى اشتباكات بين الجيش الصومالى ومسلحى الشباب مقتل أكثر من 15 شخصًا فى اشتباكات بين الجيش الصومالى ومسلحى الشباب

>قال مسئول عسكرى بارز، إن ما لا يقل عن 15 شخصًا قتلوا فى اشتباكات بين القوات الصومالية ومتمردى حركة الشباب جنوب غرب البلاد اليوم الخميس.

وقال محمد عبد الرحمن، إن مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية صومالية خارج بلدة دينصور، مضياً: "من بين القتلى 11 متمردا وأربعة جنود حكوميين".

وزعمت حركة الشباب ، من خلال إذاعة الأندلس الموالية لها، أنها قتلت أكثر من 15 جنديًا صوماليًا فى الاشتباكات.

وفى هجوم منفصل اليوم الخميس، قتل ضابط بارز بالاستخبارات الصومالية جراء تفجير سيارة مفخخة فى العاصمة مقديشو ، حسبما قال المسئول الأمنى محمد حسن.

وأصيب الضابط محمد عبدالله جاردهوب بجراح خطيرة عندما انفجرت قنبلة زرعت فى سيارته وتوفى فى المستشفى بعد ساعات .

وقال شهود عيان ومسئولون، إن شخصين مدنيين أصيبا بجراح فى الانفجار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365