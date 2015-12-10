مقتل أكثر من 15 شخصًا فى اشتباكات بين الجيش الصومالى ومسلحى الشباب

>قال مسئول عسكرى بارز، إن ما لا يقل عن 15 شخصًا قتلوا فى اشتباكات بين القوات الصومالية ومتمردى حركة الشباب جنوب غرب البلاد اليوم الخميس.

وقال محمد عبد الرحمن، إن مسلحين هاجموا قاعدة عسكرية صومالية خارج بلدة دينصور، مضياً: "من بين القتلى 11 متمردا وأربعة جنود حكوميين".

وزعمت حركة الشباب ، من خلال إذاعة الأندلس الموالية لها، أنها قتلت أكثر من 15 جنديًا صوماليًا فى الاشتباكات.

وفى هجوم منفصل اليوم الخميس، قتل ضابط بارز بالاستخبارات الصومالية جراء تفجير سيارة مفخخة فى العاصمة مقديشو ، حسبما قال المسئول الأمنى محمد حسن.

وأصيب الضابط محمد عبدالله جاردهوب بجراح خطيرة عندما انفجرت قنبلة زرعت فى سيارته وتوفى فى المستشفى بعد ساعات .

وقال شهود عيان ومسئولون، إن شخصين مدنيين أصيبا بجراح فى الانفجار.

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