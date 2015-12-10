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بالفيديو..عكاشة عن النواب الذين أيدوه رئيسا للبرلمان:تعرف الطماطم فيها كام بذرة

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بالفيديو..عكاشة عن النواب الذين أيدوه رئيسا للبرلمان:تعرف الطماطم فيها كام بذرة بالفيديو..عكاشة عن النواب الذين أيدوه رئيسا للبرلمان:تعرف الطماطم فيها كام بذرة
أجاب الإعلامى الدكتور توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نبروه وطلخا بمحافظة الدقهلية على سؤال "اليوم السابع" حول عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم له رئيسا للبرلمان، قائلا: "انت تعرف الطماطم فيها كام بذرة، انا معرفش عدد النواب اللى أيدونى".
>اليوم السابع -12 -2015

وأشار عكاشة لـ"اليوم السابع" إلى أن تواجده بشكل يومى بمجلس النواب يأتى باعتباره مرشحا لرئاسة البرلمان، قائلا "أحضر إلى البرلمان لأطلب تأييد زملائى من النواب وكل من قابلتهم من الزملاء مرحبين بترشيحى رئيسا للبرلمان، وسأفجر مفاجأة بعد ساعة من الآن".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>توفيق عكاشة: أنهيت كافة الإجراءات عدا استخراج الكارنيه واستلمت "آى باد"
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مصر 365

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