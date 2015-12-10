إطلالات مُذهلة وقعها "ايلي صعب" في 2015.. لنتذكرها معاً!

إن مصمم الأزياء اللبناني العالمي "ايلي صعب" Elie Saab هو المفضل بالنسبة إلى العديد من النجمات،حقيقة بات الجميع يدركها؛ إذ أن تصاميمه هي الأجمل والأكثر فخامة على السجادة الحمراء. وفي كل عام، يبدع في تصميم مجموعاتها وابتكار فساتين رائعة للسهرات، غير أن عام 2015 كان استثنائياً، وشهد إطلالات لا تنسى اختارتها النجمات لأهم المناسبات.

أناقة اللون الأبيض على السجادة الحمراء في 2015

واليوم، وفي حصاد العام، سنتذكر معاً أجمل هذه الإطلالات وأكثرها تأثيراً، ولعل أبرزها كانت للنجمة "اليزابيت بانكس" Elizabeth Banks التي اختارت مؤخراً فستاناً مُعرقاً بطبعة الورود وبقماش براق لافتتاح فيلم The Hunger Games.

ومن الإطلالات التي لا تنسى هذا العام إطلالة "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez في الفستان الملكي في حفل الأوسكار. وطبعاً، إطلالة النجمة الشابة "ليلي جيمس" Lily James في افتتاح فيلم "ساندريلا" Cinderella ،وقد بدت بالفعل حينها كأميرة من أميرات القصص الخرافية.

أيضاً، النجمة "نعومي واتس" Naomi Watts تألقت في فستان فضي مع تنورة من الريش في مهرجان "كان" السينمائي. وكذلك عارضة الأزياء "ايزابيلي فونتانا" Isabeli Fontana التي ارتدت فستاناً مميزاً في حفل "شوبارد" Chopard على هامش المهرجان عينه.

كما كان لـ "ساره جيسيكا باركر" Sarah Jessica parker عدد من الإطلالات الرائعة في تصاميم "ايلي صعب" Elie Saab هذا العام،لكنّ أجملها كانت في الفستان الزيتي البراق.

وغيرهن كثيرات من النجمات مثل: "أيشوارايا راي" Aishwaraya Rai، و"تايلور سويفت" Taylor Swift، وجيسيكا تشاستين" Jessica Chastain ...

سنتركك الآن مع أجمل الإطلالات التي وقعها "ايلي صعب" Elie Saab على السجادة الحمراء هذا العام.

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