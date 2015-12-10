أجمل الإكسسوارات الشتوية للرجل

مع دخول موسم الشتاء يبحث كل رجل عن الإطلالة الشتوية الدافئة، ولأنّ الإطلالات الشتوية لا تكتمل إلا بالإكسسوارات، جمعنا لك عزيزي الرجل أجمل الإكسسوارات الشتوية المتنوعة .

الحذاء أول ما يلفت النظر في إطلالات الرجل غالبًا، وقد اخترنا لك مجموعةً من الأحذية الشتوية الأنيقة والمتنوعة، إذ جاءت بخامات مناسبة لهذا الموسم المخمل والجلود، ولكن احرص دائمًا على ارتداء الحذاء المناسب؛ فالحذاء المخملي وعلى الرغم من أناقته غير مناسب للأيام الماطرة .

ولأنّ الحقيبة أصبحت مهمةً للعديد من الشباب اخترنا لك حقائب ظهر جلدية رائعة تحمل أسماء دور أزياء كبيرة مثل: الكسندر مكوين Alexander Mcqueen ودولتشي آن غابانا Dolce & Gabbana لتكون الإضافة المثالية لإطلالتك وتوفر لك حرية الحركة، ولا تقتصر الإكسسوارات الشتوية على الأحذية والحقائب حيث قدمنا في الصور أعلاه مجموعةً من الشالات والقبعات وحتى القفازات التي ستوفر لك الدفء والأناقة هذا الشتاء .

ستكون اختياراتنا لإكسسوارات الشتاء مناسبةً لتكون الهدية المثالية للرجل بمناسبة نهاية العام، ألقِ نظرةً على الصور في الأعلى، وشاركنا برأيك.

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