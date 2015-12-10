3 إتجاهات أنيقة من مجموعات Resort 2016

لم توشك ليالي الشتاء الباردة أن تأتي إلا وتبعها موسم Resort 2016 ، فأصبحنا نشاهد أحدث المجموعات تظهر شيئًا فشيئًا في الأسواق، لذلك قررنا أن نحصر لك أجمل اتجاهات هذا الموسم في السطور التالية:

الكسرات

على الرغم من أنّ الكسرات الناعمة ليست بجديدة إلا أنها ظهرت في العديد من المجموعات هذا الموسم، منها مجموعة Dior ، Oscar De La Renta و Altuzarra

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الكشكشات

الكشكشات هي إحدى التفاصيل الأنثوية التي طغت بشكل كبير على مجموعات Resort 2016 ، وفي هذا الموسم جاءت بتصاميم كبيرة ولافتة أكثر من أي وقت مضى، كما ظهرت في مجموعات Balmain و Givenchy وغيرها .

الورود الداكنة

في كل موسم ربيع وصيف نشاهد اكتساحًا للطبعات الموردة في جميع المحلات والأسواق، ولكن في مجموعات Resort 2016 شاهدناها بخلفية سوداء أعطتها طابعًا دراميًّا مميزًا، شوهدت في مجموعات Carolina Herrera و Stella McCartney وAlexander McQueen كما ارتدتها العديد من النجمات على السجادة الحمراء في الشهور الماضية .

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